'Webwinkels blijven klanten misleiden met niet-leverbare modellen'

Naar aanleiding van aanhoudende klachten van consumenten bestelden onderzoekers van de Consumentenbond bij 7 webwinkels 22 apparaten waarvan ze vermoedden dat ze niet leverbaar zouden zijn. Het ging daarbij om populaire modellen, bijvoorbeeld omdat ze van de Consumentenbond het predicaat ‘Beste uit de Test’ of ‘Beste Koop’ hadden gekregen. Van de 22 bestelde artikelen bleken er slechts 2 leverbaar.

Opvolger

In de meeste gevallen leverden de winkels een ander model, soms zelfs zonder bericht. Bemmel & Kroon spant de kroon. Na de 2 bestellingen die de onderzoekers plaatsen, volgt direct een e-mail met de factuur. Beide keren staan daar andere modellen op dan die waren besteld. En steeds zonder dat expliciet te vermelden. Vanwege de snelheid waarmee Bemmel & Kroon de bestelling aanpast, vermoedt de Consumentenbond dat de winkel de regels opzettelijk overtreedt. Op de vraag waarom de oude modellen nog te bestellen zijn, geeft de winkel geen écht antwoord. Het bedrijf zegt alleen dat het de opvolger van het bestelde product levert.

Misleiding

‘Pure misleiding,’ zegt Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond. ‘Winkels als Bemmel & Kroon lokken consumenten in een bestelfuik met lokkertjes waarvan ze allang weten dat ze die niet kunnen leveren. Dat mag niet. Bovendien splitsen ze hun klanten een opvolger in de maag waarvan niet zeker is dat die net zo goed of voordelig is. Dat is uiterst kwalijk. Ook voor andere webwinkels, die wél ter goeder trouw zijn. Die krijgen door dit soort praktijken geen eerlijke kans en lopen klandizie mis. Overigens gaat ook Keurmerk Thuiswinkel Waarborg, waar een aantal van de overtreders bij is aangesloten, niet vrijuit. We hebben het keurmerk geïnformeerd, maar dat reageert laconiek. Terwijl het de winkels zou moeten aanspreken en zorgen dat ze zich aan de regels houden. Dat gebeurt niet.’

Loze belofte

Bemmel & Kroon, Veiligkopen.nu, Keukenloods.nl, KitchenOnline.nl en Inbouw.nl blijken hardnekkige overtreders, want ook in 2016 (pdf, alleen voor leden) en 2018 sprak de Consumentenbond deze winkels al aan. Beterwitgoed komt voor de tweede keer als misleider uit de bus. Net als vorige keren beloven de meeste bedrijven ook nu weer beterschap. Bemmel & Kroon neemt de moeite niet eens meer om die loze belofte te doen. Het bedrijf reageert niet op vragen van de Consumentenbond.