Motorrijder hard onderuit op Rondweg bij Emmen

Ambulance

Er kwamen 2 ambulances ter plaatse om medische hulp aan het slachtoffer te verlenen. Over de precieze aard van de verwondingen is niets bekend. De motorrijder is in de ambulance nagekeken. De toedracht van het eenzijdige ongeval is onbekend. De politie stelt een onderzoek in.