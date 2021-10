'Wintertijd begint met herfstweer'

Bij het ingaan van de wintertijd komende zondag is van winterweer geen sprake. Het is echt herfstweer met bewolking en er valt wat regen. Het is zacht met in de nacht een graad of 10 en overdag 15-18 graden. Dit zegt Rico Schröder van Weeronline

Zondag is het overwegend bewolkt en vanuit het westen gaat het regenen. De timing van het regengebied is nog onzeker. Mocht de regen tot de avond uitblijven, dan kan het landinwaarts 18 graden worden met zelfs wat zon. Indien de regen eerder komt, dan wordt het niet warmer dan een graad of 15. Hoe dan ook start de wintertijd vrij zacht, want temperaturen van een graad of 13 zijn gebruikelijk op de laatste dag van oktober.

Ook volgende week ziet het weerbeeld er wisselvallig uit. Er valt van tijd tot tijd wat regen en soms waait het daarbij flink. Er zijn ook droge perioden met zonneschijn. Doordat de wind draait naar een westelijke richting wordt het wel geleidelijk minder zacht. Maandag zijn nog maximumtemperaturen tot 14 graden mogelijk, maar vanaf dinsdag gaat het kwik omlaag en in de tweede helft van de week is het maximaal 10 tot 12 graden. Ook de zeer zachte nachten raken we kwijt met minima veelal tussen 5 en 8 graden.