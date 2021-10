Cel voor afpersing en diefstal na mislukte seksdate in Amersfoort

Een 23-jarige man uit Den Haag is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 4 jaar, waarvan 1 jaar voorwaardelijk voor afpersing en diefstallen. De man had vorig jaar een afspraak om seks te hebben met een andere man in zijn woning in Amersfoort. Toen het slachtoffer op het matras lag mishandelde hij hem, perste hem af en maakte via de telefoon van het slachtoffer geld over naar zijn rekening. Ook veroordeelt de rechtbank hem voor een andere diefstal, wederom na een seksdate.

Overgoten met benzine

Op 31 oktober maakte het slachtoffer online een afspraak met een andere man. De twee hadden van te voren besproken dat het slachtoffer vastgebonden zou worden. Direct na het vastbinden legde de man zijn arm om de nek van het slachtoffer en sloeg hem meerdere keren. De Amersfoorter verklaarde bij de politie dat hij het bloed uit zijn oren voelde stromen en ook werd hij op zijn mond geslagen waardoor zijn tanden losraakten. Daarna pakte de man de telefoon van het slachtoffer en vroeg de inlogcodes van de Rabobank-app. Ook is de Amersfoorter met benzine overgoten en dreigde de man hem in de fik te steken als hij niet mee zou werken of niet stil zou zijn. Het slachtoffer gaf zijn inlogcodes en de man ging er met de telefoon van het slachtoffer vandoor, maar vergat zijn eigen mobiele telefoon.

WhatsApp gesprek

Onder andere een WhatsApp gesprek op de achtergebleven telefoon levert belangrijk bewijs op. In dat gesprek – kennelijk met de neef van verdachte – wordt gesproken over de ‘date’ en dat er geld te verdienen valt. Ook staat er te lezen dat het slachtoffer zijn code niet wil geven en worden foto’s en een video van het slachtoffer gestuurd. Daarnaast staan er foto’s op de telefoon die te linken zijn aan deze man. Volgens hem hadden de twee afgesproken om tegen betaling seks te hebben en begon het slachtoffer op een gegeven moment benzine te snuiven. Daarna ontstond een worsteling en heeft hij in paniek de woning verlaten. Zijn lezing van het verhaal komt niet overeen met de feiten die tijdens het onderzoek naar boven kwamen en bovendien blijkt uit het WhatsApp-gesprek totaal wat anders.

Traumatisch

De rechtbank veroordeelt de man ook voor een tweede diefstal na een date in Rotterdam. Bij dit slachtoffer is de man blijven slapen en de volgende ochtend, toen het slachtoffer naar zijn werk ging, heeft hij meerdere (dure) spullen uit de woning meegenomen. Het is volstrekt ongeloofwaardig dat het slachtoffer levensmiddelen zoals drankjes, maar met name spullen van zijn zoon, in ruil voor seks zou meegeven. In beide gevallen stelde de man zich aanvankelijk vriendelijk en betrouwbaar op, om hen vervolgens te bestelen. Met name voor het Amersfoortse slachtoffer moet het bijzonder traumatisch zijn geweest dat hij is overgoten met benzine en dat gedreigd is om hem in de brand te steken. De straf is gelijk aan de eis van de officier van justitie.