Vliegtuig ontruimd om brand

Op Schiphol hebben donderdagmiddag passagiers van een toestel van Transavia uit voorzorg het vliegtuig moeten verlaten omdat er een kleine brand was.

Volgens de luchthaven was er brand uitgebroken bij het landingsgestel van het toestel. Meerdere hulpdiensten waren snel ter plaatse. De brandweer had de brand snel onder controle.

Wat is de toedracht is van de brand is niet bekend.