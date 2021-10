6 procent minder meldingen huiselijk geweld in 1e halfjaar 2021

Veilig Thuis is het advies- en meldpunt voor iedereen die vermoedens heeft van kindermishandeling of huiselijk geweld. Een beller krijgt advies over hoe zelf te handelen. Is dit niet mogelijk of is de situatie te complex of ernstig, dan kan de beller een melding doen en komt Veilig Thuis in actie. Ze stelt de voorwaarden voor een veilige situatie vast en schakelt, indien nodig, vervolghulp in. Bij een advies ligt de verantwoordelijkheid voor eventuele vervolgstappen bij de adviesvrager. Is er een melding gedaan, dan is Veilig Thuis verantwoordelijk voor het zicht op de veiligheid van de directbetrokkenen.

Meer adviezen, minder meldingen

In het eerste halfjaar van 2021 was het aantal door Veilig Thuis afgegeven adviezen hoger dan het aantal ontvangen meldingen. Een jaar daarvoor was dat nog andersom. Ten opzichte van het eerste halfjaar van 2020 waren er 15 procent meer adviezen en 6 procent minder meldingen.

Iets meer dan de helft gaat over kindermishandeling

Kindermishandeling en huiselijk geweld komen voor in allerlei vormen. De beller die om advies vraagt of een melding doet, geeft aan van welke vorm van geweld vermoedelijk sprake is. Later kan blijken dat er nog meer, of iets anders, aan de hand is. Eén advies of melding kan gaan over meerdere soorten geweld.

Ruim de helft van de adviezen en meldingen in de eerste helft van 2021, respectievelijk 53 procent en 51 procent, ging over situaties waarbij de adviesvrager of melder een vermoeden had van kindermishandeling (al dan niet in combinatie met andere vormen van geweld). Bij de adviezen was in 22 procent sprake van (ex-)partnergeweld en in 29 procent van andere problematiek. 37 procent van de meldingen betrof geweld door de (ex-) partner en in 21 procent was de melding voor iets anders dan huiselijk geweld of kindermishandeling