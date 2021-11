4 op de 10 Nederlanders informeren anderen na ontvangen NL-Alert

4 op de 10 Nederlanders die in het afgelopen jaar een NL-Alert ontvingen, informeerden anderen na het ontvangen van de noodmelding. Dat blijkt uit onderzoek*, uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Door buren, vrienden en familie op de hoogte te brengen, weten zij ook dat er een ernstig incident plaatsvindt en kunnen ze de handelingsinstructies tijdig opvolgen. Om Nederlanders aan te zetten hun directe omgeving te informeren bij een noodsituatie start het ministerie met de campagne ‘NL-Alert: Iédereen direct informatie bij een noodsituatie’.

Het alarmmiddel NL-Alert waarschuwt en informeert je wanneer je je in de buurt van een acute noodsituatie bevindt. Veel Nederlanders weten wat zij moeten doen als zij een NL-Alert ontvangen. Zo las 90% van de Nederlanders die in het afgelopen jaar een noodmelding ontvingen het bericht en volgden zeven op de tien het advies in het NL-Alert op. Tegelijkertijd informeert een minderheid anderen over een noodsituatie in de omgeving (41%) of roept op het advies uit het NL-Alert op te volgen (28%). “Terwijl dit juíst belangrijk is”, aldus Diemer Kransen, directeur van de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland. “Als je bij het sluiten van de ramen ziet dat de buurvrouw net met haar hond gaat wandelen, kun je ervan uitgaan dat zij het NL-Alert niet heeft gelezen. Waarschuw haar dan. Zo heeft iédereen direct informatie bij een noodsituatie.”

Partner het meest geïnformeerd

Van de mensen die in het afgelopen jaar een noodmelding ontvingen en anderen informeerden, bracht 59% hun partner op de hoogte. Ongeveer een derde bracht hun ouders en vrienden op de hoogte. Informeren gaat vaak met de (mobiele) telefoon: 62% doet dit via een app- of chatbericht. Ook wordt er in veel gevallen gebeld. Nederlanders jonger dan veertig jaar blijken eerder geneigd zijn om anderen te informeren of op te roepen het advies op te volgen.

Zo werkt NL-Alert

Je ontvangt NL-Alert op je mobiele telefoon. Als je een NL-Alert binnenkrijgt, hoor je een hard en doordringend alarmgeluid. Dit klinkt anders dan een normaal bericht. Het NL-Alert wordt gelijk getoond op het beginscherm van je mobiele telefoon. Om NL-Alert te ontvangen, moet je mobiel aanstaan. Verder hoef je niets in te stellen. NL-Alert is gratis en anoniem, je telefoonnummer blijft onbekend. Je ontvangt ook NL-Alerts als het mobiele netwerk overbelast is. Daarnaast zijn NL-Alerts te zien op steeds meer digitale reclameschermen en reisinformatieschermen in het openbaar vervoer.