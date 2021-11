Jongen urenlang bewusteloos na mishandeling

De man heeft niet gezien wie dit gedaan heeft, maar zegt wel meerdere schimmen gezien te hebben. Het slachtoffer heeft ongeveer vier uur op deze locatie naast zijn fiets gelegen. De politie zoekt getuigen en / of mensen die iets gezien hebben op 21 oktober tussen 00.00 en 00.30 uur (tijdstip mishandeling) en tussen 00.30 uur en 04.00 uur (tijdstip slachtoffer buiten bewustzijn). De man werd rond 04.00 uur wakker en is op eigen kracht naar huis gefietst.

De volgende dag heeft het slachtoffer zich laten nakijken door een arts. De man heeft door zijn mishandeling en val letsel opgelopen aan zijn hoofd, armen en benen. Het slachtoffer heeft afgelopen maandag aangifte gedaan van mishandeling. Het is niet bekend of de man slachtoffer is geworden van een beroving, want zijn persoonlijke eigendommen waren nog in zijn bezit. Wel mist de man zijn bril en horloge. Mogelijk is dit ergens in de omgeving door iemand gevonden.