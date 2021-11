Ramkraak bij winkel

In de nacht van dinsdag 2 op woensdag 3 november vond een ramkraak plaats bij een winkel aan de Kwinkelier in Bilthoven. De verdachten werden niet meer aangetroffen.

Rond 03.45 uur kreeg de politie de melding van de inbraak en ging direct met meerdere eenheden ter plaatse. De gevel van de winkel bleek te zijn vernield en de schade was aanzienlijk. Een auto en/of verdachten werden niet meer aangetroffen. Ook het onderzoek in de directe omgeving leidde niet tot het vinden van de verdachte(n). Het is nog niet duidelijk of en hoeveel buit er is gemaakt. De politie heeft een aangifte opgenomen en stelt een onderzoek in.