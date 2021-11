Politie zoekt koppel die seks had in kerk achter het altaar

In het Belgische Bree is de politie een onderzoek gestart naar een koppel die de liefde bedreef achter het altaar.

Het filmpje gaat inmiddels viraal en is door het stel opgenomen in een kerk in het centrum van Bree.

Tegenover Belgische media zegt het kerkbestuur dat inmiddels aangifte is gedaan. De politie neemt de zaak hoog op. Er loopt momenteel een onderzoek wegens openbare zedenschennis én het verspreiden van pornografisch materiaal gemaakt in een kerk in Bree, Noord-Limburg. De beelden zouden recent zijn gemaakt sinds het mogelijk is om de kerk overdag te bezoeken. Wie het koppel is, is nog onbekend. Ook niet bekend is of ze voor het zingen de kerk zijn uitgegaan.