Fietsers delen weg liever niet met auto's

Fietsers vinden wegen waarop ze samen met auto’s moeten rijden niet prettig. Dat blijkt uit de publieksenquête voor de verkiezing van Fietsstad 2022 die deze week is afgesloten. Met name in de provincies Noord-Holland en Zuid-Holland fietsen mensen niet prettig op wegen die ze met auto’s moeten delen. In totaal gaven 48.986 mensen aan de Fietsersbond hun mening over het fietsklimaat in Nederland. Dit is de basis voor de ranglijst die in juni volgend jaar wordt bekendgemaakt.

Volgens Fietsersbond-directeur Esther van Garderen is het niet verwonderlijk dat fietsers zich niet prettig voelen bij het delen van de weg met auto’s. “Auto’s rijden hard en geven fietsers vaak een onveilig gevoel. Daarom blijven wij aandringen op lagere snelheden in de bebouwde kom en meer vrijliggende fietspaden.”