Gevangenisstraffen van elf jaar voor dodelijke steekpartij drillrap Scheveningse Pier

Confrontatie

Op 10 augustus 2020 was er een confrontatie tussen twee groepen, één uit Rotterdam en één uit Amsterdam. Deze confrontatie hing samen met een langer lopend conflict in de zogenaamde 'drillrapscene'. Een rapper uit Rotterdam had via social media de groep uit Amsterdam een dag eerder uitgedaagd om de 'beef', een conflict, te regelen op een locatie tussen Rotterdam en Amsterdam. Vanuit de Amsterdamse groep werd via social media Scheveningen als locatie doorgegeven.

Medeplegen van doodslag

Volgens de rechtbank hebben de verdachten het slachtoffer samen van het leven beroofd. Eén verdachte heeft het slachtoffer met een groot mes in zijn hart gestoken en zo de dodelijke steekwond veroorzaakt. De andere verdachte heeft hem met een mes in zijn buik gestoken. De rechtbank gaat ervan uit dat de verdachten ook allebei op de hoogte waren van dat conflict en daar die dag volop mee bezig waren. Met deze wetenschap zijn zij, kennelijk in het bezit van wapens, naar De Pier gegaan. Zodra de Rotterdamse rapper met een groep jongens (waaronder het slachtoffer) De Pier op kwam lopen ontstond een confrontatie. De verdachten gingen in gevechtshouding staan en er kwamen direct een handschoen en een mes tevoorschijn. Toen het slachtoffer langs hen wegrende hebben zij hem bijna gelijktijdig gestoken. De rechtbank houdt beide verdachten dan ook verantwoordelijk voor de dood van het slachtoffer en vindt medeplegen van doodslag bewezen. Na het steekincident zijn de verdachten samen weggegaan en hebben de messen in een prullenbak gegooid. De rechtbank gelooft niet dat de verdachten een dagje gezellig wilden chillen en dat één van de verdachten uit noodweer handelde.

Zorgelijk

Bij de straf is meegenomen dat de verdachten de confrontatie bewust zijn aangegaan en op geen enkel moment oog hebben gehad voor het leed van het slachtoffer en het grote verdriet dat zijn nabestaanden is aangedaan. De raps van één van de verdachten hebben nog steeds een uiterst gewelddadig karakter en baren extra zorgen. Ook benadrukt de rechtbank hoe zorgelijk het is dat steeds meer jongeren binnen de drillrapscene messen en machetes bij zich dragen en deze met groot gemak gebruiken. De rechtbank heeft er verder nog rekening mee gehouden dat het om een steekpartij ging op klaarlichte dag op een toeristische plek, waar veel omstanders ongewild toeschouwer van zijn geweest.