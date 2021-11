Verdubbeling aantal luchtvaartpassagiers

In het derde kwartaal van 2021 reisden ruim 12 miljoen passagiers van en naar een van de vijf nationale luchthavens in Nederland. Dat is meer dan een verdubbeling vergeleken met de 5,5 miljoen passagiers in het derde kwartaal van 2020. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

In het derde kwartaal van 2019 (vóór de coronapandemie) vlogen nog ruim 23 miljoen passagiers van en naar Nederland. De hoeveelheid door de lucht vervoerde goederen nam in het derde kwartaal van 2021 toe met 5,7 procent tot 424 duizend ton. Het aantal vluchten in het handelsverkeer, dat voornamelijk bestaat uit passagiers- en vrachtvluchten, was in deze periode met ruim 106 duizend bijna anderhalf keer zo hoog als in 2020.