Douane vindt 75 kilo cocaïne in container

De Douane heeft donderdag 75 kilo cocaïne aangetroffen in de haven van Rotterdam. De straatwaarde van de drugs is ruim 5,6 miljoen euro.

De verdovende middelen waren verstopt in een container afkomstig uit Peru. De pakketten zaten achter de luiken verborgen. De container had als bestemming een adres in Barendrecht.