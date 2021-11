Steeds meer mensen kiezen voor outdoor vakanties: waarom eigenlijk?

Actieve outdoor vakanties worden steeds populairder. Misschien hoor je steeds vaker in je omgeving van mensen die gaan hiken, fietsen of op wandelvakantie gaan. Waarom is een outdoor vakantie eigenlijk zo aantrekkelijk voor veel mensen?

De drukte ontsnappen

Veel mensen wonen en werken in drukke steden en staan bijna dagelijks in files. Ook in de supermarkt en bij de apotheek is het druk. Dan is het goed voor te stellen dat je daar op vakantie juist uit wilt kunnen ontsnappen. Zeker gezien de afgelopen tijd met het coronavirus waardoor het met veel mensen dicht bij elkaar zijn extra oncomfortabel is geworden. Daarom trekken mensen steeds meer de natuur, ver weg van steden en drukke resorts, hotels of campings waar het moeilijk kan zijn om echt de rust te vinden die men zoekt.

Eenmalige investering in goedkope vakanties

Wanneer mensen kiezen voor een actieve outdoor vakanties, zijn daar bepaalde investeringen voor nodig in de vorm van materialen. Bijvoorbeeld een tent, een gasbrandertje en een geschikte rugzak om alle benodigde spullen in mee te nemen. Deze komen niet alleen van pas op één outdoor vakantie. Van die investering kan men nog jaren plezier hebben. Zo worden outdoor vakanties uiteindelijk goedkoop. Interesse in materialen en voedsel voor een actieve outdoor vakantie? Je bestelt via deze site.

Gezond leven steeds belangrijker

Het begrip ‘vakantiekilo’s’ is een indicatie dat veel vakanties niet per se gezond zijn. Vaak gaan vakanties gepaard met relatief weinig beweging en veel lekker eten. Dat kan heerlijk zijn, maar toch voelt het niet voor iedereen even goed om na de vakantie een paar kilo’s extra te zien wanneer men op de weegschaal gaat staan. Omdat er steeds meer focus komt te liggen op gezond leven, zoeken steeds meer mensen juist naar een vakantie waar rust en beweging op een zo prettige mogelijke manier gecombineerd kunnen worden. En dat kan met een actieve vakantie in de natuur.

Duurzame vakantie

Ook duurzaamheid is een argument om te kiezen voor een outdoor vakantie. Veel hotels, resorts en vakantieparken zijn niet bijzonder duurzaam. Er wordt veel energie verbruikt en voedsel verspild. Dat voelt niet voor iedereen even goed meer. Een back-to-basics vakantie in de natuur is doorgaans juist wél een duurzame keuze.

Natuurlijk blijft het zo dat niet iedereen hetzelfde idee heeft bij het begrip ‘vakantie’. Er blijven altijd mensen die zon, zee en strand of zwembad als de ideale vakantie blijven zien. En dat is prima, want het moet ook niet té druk worden in de natuur.