Alblasserdammer aangehouden na bedreigen Hugo de Jonge

Op donderdag 4 november is een 22-jarige man uit Alblasserdam aangehouden. Hij wordt verdacht van het bedreigen van demissionair viceminister-president Hugo de Jonge en zijn gezin met de dood.

De man verstuurde de bedreigingen afgelopen maand via Instagram. Doordat de berichten verstuurd werden via social media, kon de politie snel achterhalen van wie de bedreigingen afkomstig waren. Hierop heeft de politie het huis, waarin de man woont, doorzocht. De Alblasserdammer is daarbij aangehouden. Hij moet zich binnenkort verantwoorden voor de rechter.