Duizenden demonstranten lopen Klimaatmars

In Amsterdam lopen duizenden mensen mee met de Klimaatmars. De demonstratie begon op de Dam en zal eindigen in het Westerpark.

Aanleiding voor de demonstratie is de klimaattop in Glasgow. Tegenover AT5 zegt Ikram Cakir, woordvoerder namens de organisatie, ‘Wij maken ons grote zorgen over het klimaat, de gevolgen voor mensen wereldwijd, en de traagheid van de politiek. Het is echt tijd voor actie.’

De actievoerders vinden dat Nederland te weinig doet om de klimaatdoelen te halen.