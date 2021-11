Feyenoord ziet af van nieuw stadion

Bouwconcern BAM heeft in oktober de betrokken partijen laten weten dat de voorwaarden om het stadion te bouwen extreem gewijzigd zijn. Zo is er een enorme stijging van de kostenraming op tafel gelegd. De stijging is deels toe te schrijven aan de hogere grondstofprijzen op dit moment maar de hoofdoorzaak is volgens goed informeerde bronnen ook een koerswijziging bij de BAM. Feyenoord kan en wil daar niet aan voldoen.

Een woordvoerder van Feyenoord verwijst door naar de woorden van president-commissaris Toon van Bodegom, die onlangs aan de media liet weten dat de club op korte termijn, dus binnen enkele weken, duidelijkheid kan geven over Feyenoord City. Goed ingevoerde bronnen bevestigen tegenover Rijnmond echter dat er al duidelijkheid is.

De betrokken partijen - Feyenoord, Stadion Feijenoord en de Stichting Gebiedsontwikkeling aan de Maas - zijn verontwaardigd over de beslissing.

Bedrijf Deloitte zal binnenkort een rapport aan de gemeenteraad overleggen waarin wordt getoetst of Feyenoord voldoet aan de gemaakte afspraken met de gemeente Rotterdam. Deze afspraken in het zogenaamde 'position paper' zijn een voorwaarde voor de gemeente om voor 40 miljoen euro deel te nemen in het stadionproject. Hiermee is ook de bijdrage van de gemeente van de baan, waardoor door het project van Feyenoord City een streep kan.