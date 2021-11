Nederlander door giftige cobra in penis gebeten

Een Nederlander is tijdens zijn safarivakantie in Zuid-Afrika in zijn penis gebeten. Het voorval vond plaats toen de 47-jarige man een toilet bezocht.

Voor hij het in de gaten had werd hij door een snuitcobra, die uit het toilet kwam zetten, in zijn geslachtsdeel gebeten. Het slachtoffer kreeg direct last van zwellingen gecombineerd met pijn. Het slachtoffer werd met spoed naar een ziekenhuis, zo'n 350 kilometer verderop, overgebracht alwaar hij werd opgenomen en behandeld. De artsen spraken over acuut nierletsel.

Na stabilisatie werd het slachtoffer uiteindelijk overgebracht naar een Nederlands ziekenhuis. Daar is de man verder behandeld. Nu een jaar na de giftige slangenbeet is de man volledig hersteld en is het gevoel in de penis dankzij de artsen volledig terug.

In het rapport zijn foto's gedeeld van de penis in de tijdsduur van de behandeling.