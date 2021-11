De gasprijzen omhoog, jouw energierekening omlaag

Energieverbruik verminderen

Het is al 100 keer gezegd en het klinkt cliché, maar je energieverbruik terugdringen is echt de eerste stap als het gaat om het verlagen van je energierekening. Het kan al simpel door het aanzetten van je verwarming uit te stellen. Trek eerst een goede, warme trui aan en koop wollen sokken. Kruip op de bank met een dekentje, je zult zien dat je veel minder snel de verwarming aanzet. Een andere idee is korter douchen. Tien minuten douchen kost gemiddeld 0,40 cent. Elke dag 10 minuten douchen is dus al snel €2,80. Het lijkt niet veel, maar door de tijd te halveren bespaar je al €1,40 per week. En dat kan alleen maar meer worden, nu de gasprijzen oplopen. Wil je die doucheminuten niet opgeven? Koop dan in ieder geval een waterbesparende douchekop.

Radiatorfolie en tochtstrips

Niks zo zonde als wanneer je, nadat de sokken en deken niet meer helpen, je eindelijk de verwarming aanzet en er warmte ontsnapt! Deuren en ramen heb je natuurlijk dicht, want je hoort je moeder nog roepen: “We stoken niet voor de buitenwereld”. Maar ook ongemerkt verlies je al snel warmte. Radiatorfolie en tochtstrips kunnen hierbij helpen. De warmte die van de achterkant van je radiator komt trekt nu al snel de muur in. Door er folie tussen te plaatsen blijft de warmte in je kamer. Tochtstrips plaats je voor kieren bij ramen, deuren en de aansluiting bij het dak.

Kies voor HR++ glas

Enkelglas is echt niet meer van deze tijd. Dubbelglas is de nieuwe standaard. En als je gaat voor het beste van het beste, is HR++ glas wat je moet hebben. Dit dubbele glas met isolerende werking zorgt dat de kou buiten blijft en de warmte binnen. Heb je geen budget om je ramen te vervangen of woon je in een monumentaal pand en mag je het enkele glas niet vervangen? Kies dan voor goede raambekleding. Uit onderzoek is gebleken dat enkel glas in combinatie met goede raamdecoratie beter isoleert dan dubbelglas. Raamdecoratie met de beste isolatiewaarde zijn plisségordijnen, overgordijnen of gevoerde vouwgordijnen. Kies voor een gordijn op maat voor het grootste effect.