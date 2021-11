De meest interessante ontwikkelingen binnen de zorg

Ben jij benieuwd wat de meest interessantste ontwikkelingen binnen de zorg zijn? De maatschappij is continu in verandering en dat betekent dat ook de zorg verandert.

Lees alles over de meest interessante ontwikkelingen in de zorg

Misschien wil je nog zorgverzekeringen vergelijken om zo te bekijken welke zorgverzekeraar specifieke nieuwe ontwikkelingen vergoed. In dit artikel zit je in elk geval goed, want wij vertellen je alles over de meest interessantste ontwikkelingen in de zorg. Lees snel verder voor meer informatie.

Online in verbinding

Steeds meer producten worden met internetverbinding en sensoren uitgerust. Zo is er de bekende zelfmeetapparatuur voor bewegingsactiviteiten en leefpatronen. Ook is er bij zelfstandig wonende ouderen nu al sprake van leefstijlmonitoring. Er wordt gebruik gemaakt van een sensorennetwerk die de bewegingsactiviteiten van de oudere volgen. Denk aan hoeveel hij of zij loopt, hoe goed er geslapen wordt en hoeveel calorieën iemand binnen krijgt. Zo kan iemands leefstijl geheel worden gecheckt en indien nodig worden bijgestuurd.

Domotica komt naar de markt

Zorgtechnologie werd voordien aangeboden vanuit de zorgorganisatie, maar zie je tegenwoordig steeds meer op de consumentenmarkt terug. Hierdoor kunnen consumenten dan ook zelf hun technische producten kopen en hiermee aan de slag gaan. Deze hulpmiddelen zijn in diverse bouwmarkten en webshops verkrijgbaar. Denk bijvoorbeeld aan producten zoals slimme lampen die op afstand bedienbaar zijn.

Robots in de zorg

In de robotica vinden diverse ontwikkelingen plaats en op dit gebied liggen ook kansen voor de zorg. Zo hebben robots diverse mogelijkheden te bieden. Een robot kan zorgmedewerkers ondersteunen bij hun werkzaamheden en ouderen stimuleren om meer te bewegen. Ook kunnen zij de ouderen gezelschap houden of hen herinneren aan het nemen van hun medicijnen. Robots kunnen steeds slimmer worden gebouwd, waardoor ze kunnen terugkomen op eerder besproken onderwerpen. Best interessant om eens zorgverzekeringen 2022 te vergelijken om te kijken welke zorgverzekeraar een robot aanbiedt.

Drones

Ook drones zijn volop in opkomst en worden veel ingezet voor het maken van promotiefilmpjes voor bedrijven, natuurbeelden of andere soorten filmpjes. Dit zijn echter de drones met videocamera's. Drones kunnen zeker ook een uitkomst bieden in de zorg. Wanneer iemand bijvoorbeeld in een afgelegen gebied woont en slecht ter been is, kan er via een drone snel iets bij deze persoon afgeleverd worden. Denk bijvoorbeeld aan het afleveren van medicijnen. Hier wordt al volop mee geëxperimenteerd.

Ben jij ook zo enthousiast over deze ontwikkelingen in de zorg?