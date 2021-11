Meerderheid senioren slachtoffer geweest van ingrijpende gebeurtenis

Ruim zes op de tien Nederlandse senioren (64%) is slachtoffer geweest van een of meer ingrijpende gebeurtenissen, zoals diefstal, brand, internetfraude of seksueel misbruik. Dit blijkt uit onderzoek van seniorenorganisatie KBO-PCOB. Vrijwel alle slachtoffers (96%) hadden daarna last van klachten. Gusta Willems van KBO-PCOB: “Senioren hebben in hun leven veel meegemaakt, dat blijkt wel uit dit onderzoek. Nu wilden wij ook weten hoe zij hier mee omgingen en of zij daar hulp bij kregen. In veel gevallen gaat dat goed, maar er is ook nog een wereld te winnen.”

Uit het onderzoek blijkt dat de meeste hulp is ontvangen bij brand. Hierbij kreeg 75 procent hulp. Ook bij poging tot zelfdoding (dit kan ook een dierbare zijn geweest) (69%), een verkeersongeval (64%), diefstal buitenshuis (59%) en huiselijk geweld (58%) was er relatief veel nazorg. Slachtoffers van seksueel misbruik tijdens de jeugd en aanranding of verkrachting kregen de minste hulp (beide 30%).

Klachten

De slachtoffers die hulp of ondersteuning kregen bij deze ingrijpende gebeurtenissen, kregen dat in de meeste gevallen van hun partner, gevolgd door hun kinderen, Slachtofferhulp Nederland, de politie, een vriend of collega, een psycholoog of psychiater en de huisarts. Deze hulp is bij de meesten (75%) spontaan aangeboden. Ruim 20 procent (21%) heeft zelf om hulp gevraagd.

Met name slachtoffers van seksueel misbruik tijdens de jeugd (89%) en aanranding of verkrachting (80%) ervoeren de meeste klachten. En vaak nog steeds. Dit zijn bijvoorbeeld spanningen hebben en dat er op onverwachte momenten nare herinneringen naar boven komen. Willems: “Degene die de meeste klachten ervaart, wordt het minste geholpen. Een belangrijke reden is dat men zich schaamt dat ze slachtoffer zijn geworden en het oordeel dat het vast aan jou lag. Dat stigma moet eraf.”

Hulp

Ruim dertig procent (31%) van de senioren heeft zelf iemand geholpen die een ingrijpende gebeurtenis heeft meegemaakt. Niet alleen vrienden of bekenden (28%), maar ook geheel onbekenden (26%). Die hulp bestond vooral uit praten, hulp bij (administratieve) afwikkelingen en het langere tijd in de gaten houden van het slachtoffer. Ook hielpen ze met aangifte doen, boodschappen halen of schakelden ze hulpdiensten in, zoals Slachtofferhulp Nederland.

Verreweg de meesten (93%) denken dat ze de ander met hun hulp goed geholpen hebben. Slechts één procent zou het nooit weer doen, voor ruim de helft (59%) gaf het juist veel voldoening om te helpen.