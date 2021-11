Besparen op je energierekening? 5 tips

Je ziet het steeds terugkomen in het nieuws; de energieprijzen stijgen door het dak. En dat is slecht nieuws, want dat betekent dat wij binnenkort elke maand meer moeten gaan betalen en de energierekening blijft stijgen. Zeker in de wintermaanden verbruiken we veel energie om het huis warm en licht te houden. Toch zijn er enkele manieren waarop je het energieverbruik kunt beperken. Het zal je geen tientallen euro’s schelen per maand, maar wellicht wel op je uiteindelijke jaarrekening. Het proberen waard, nietwaar?

1. Vervang je verlichting

Als je hele huis nog niet voorzien is van duurzame ledverlichting, is het nu tijd om alles te vervangen. Je bent een dief van je eigen portemonnee als je dit niet doet. Dit hoeft echt niet duur te zijn. Goedkope led-verlichting gaat lang mee en verbruikt weinig energie. Zo hoef je in de avonden niet in het donker te zitten.

2. Overweeg andere energiebronnen

Naast de verwarming zijn er ook andere manieren om de warmte op te stoken in huis. Denk aan een houtkachel, welke ontzettend lang warm blijft en geen extra energie kost. Ideaal voor in de wintermaanden!

3. Van de verwarming afblijven

Hoe verleidelijk is het om de verwarming gewoon een paar graden hoger te zetten als je het koud hebt in huis? Dit zou je echter juist niet moeten doen en het wat primitiever aanpakken. Heb je het koud? Ga dan juist even naar buiten, beweeg en trek wat warms aan. Op het moment dat je weer binnenkomt voelt het binnen een stuk warmer aan.

4. Ventileer je woning

‘Oude’ lucht in huis is moeilijker warm te krijgen dan frisse lucht. Hierdoor moet jouw kachel extra hard werken om dezelfde ruimte te verwarmen. Zet eens wat ramen en deuren open, al is het maar een kwartiertje in de ochtend. Zo vervang je de oude, muffe lucht voor frisse lucht die makkelijk te verwarmen is.

5. Check je radiatoren

Als jouw radiatoren keihard aan het werk zijn om de boel te verwarmen, maar jij hebt hier een bank tegen aangezet of een gordijn voorgehangen, dan heeft het natuurlijk weinig zin. Het is belangrijk dat je radiatoren vrijstaan in de ruimte, zodat ze goed hun werk kunnen doen. Daarnaast is het belangrijk ze stofvrij te maken en eens per jaar goed te ontluchten. Zo verspil je geen energie en weet je zeker dat ze goed werken.