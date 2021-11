Politie houdt opnieuw verdachten van fraude met QR-codes aan

'Gezondheid anderen in gevaar gebracht'

Daarnaast is de politie ook actief op zoek naar de personen die een valse registratie aanschaften. 'Moedwillig brengen zowel verkopers als kopers van deze valse QR-codes de gezondheid van anderen in gevaar', aldus de politie.

Onterecht

De verdachten, een 19-jarige man uit Nootdorp en een 20-jarige vrouw uit Den Haag zouden samen betrokken zijn bij de verkoop van valse vaccinatie- en testregistraties. Door deze valse registraties beschikten burgers onterecht over een QR-code waarmee zij toegang kunnen krijgen tot bijvoorbeeld horeca of evenementen. De verdachten zitten momenteel nog in hechtenis. Aanvullende aanhoudingen worden daarbij niet uitgesloten. Er is geen sprake van een samenwerking met de 20-jarige verdachte die in september is aangehouden voor hetzelfde vergrijp.

Aanschaf valse QR-code is ook strafbaar

Niet alleen de verkopers van deze QR-codes zijn strafbaar. Ook als u een vals vaccinatiebewijs hebt aangeschaft en deze vervolgens gebruikt bent u in overtreding én brengt u de gezondheid van anderen in gevaar. Daders riskeren daarmee een strafblad, een boete en zelfs mogelijk een gevangenisstraf. De politie doet daarom ook onderzoek naar de klanten van de verdachten die zijn aangehouden. Meerdere afnemers zijn inmiddels gehoord.

Eerdere verdachte heengezonden

De verdachte die maandag 20 september is aangehouden, een 20-jarige man uit Alphen aan den Rijn, is op donderdag 23 september heengezonden. Hij blijft verdachte in het lopende onderzoek, maar mag eventuele berechting in vrijheid afwachten. De datum voor een zitting is nog onbekend.