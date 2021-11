Man (32) valt na in zijn woning te zijn gestoken op de vlucht van derde etage

Dinsdagavond is een 32-jarige man uit Papendrecht gewond geraakt nadat hij in zijn woning bij een ruzie met waarschijnlijk drie mannen werd gestoken en op de vlucht sloeg en daarbij van de derde etage van de flat naar beneden is gevallen. Dit meldt de politie woensdag.

'Aanspreekbaar' naar ziekenhuis gebracht

Het steekincident gebeurde in de woning van het slachtoffer aan de Hendrik Breitnerstraat. Toen hij op de vlucht sloeg viel hij van de derde verdieping van de flat naar beneden. 'Hij is gewond maar aanspreekbaar naar een ziekenhuis overgebracht', aldus de politie.

'Ruzie met drie mannen'

Even na 22.00 uur had het slachtoffer ruzie in de woning met waarschijnlijk drie andere mannen. Hierbij raakte hij gewond aan zijn hand nadat hij was gestoken. Hij wist de woning te ontvluchtten en liep opnieuw letsel op bij zijn val.

Belagers ontkomen

Zijn drie belagers wisten te ontkomen. Agenten startten direct een onderzoek in de omgeving, spraken met getuigen en stelden sporen veilig. Er is nog niemand aangehouden. De politie is in het onderzoek ook op zoek naar getuigen van het incident.