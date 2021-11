Politie lost schot bij achtervolging in Roosendaal

De politie heeft woensdag 10 november op de snelweg A58 een 36-jarige man uit Brussel aangehouden na een achtervolging die in eerste instantie startte in Breda.

Het voertuig van de bestuurder crashte ter hoogte van Roosendaal, waarna de man te voet vluchtte. De politie stopte zijn vlucht door het lossen van een schot en hield hem daarna aan. De verdachte is overgebracht naar het ziekenhuis voor behandeling en is aanspreekbaar. In het voertuig zijn meerdere zakken met verdovende middelen aangetroffen. Het voertuig waarin de verdachte blijkt van diefstal afkomstig te zijn en reed rond met kentekenplaten die op een ander voertuigen thuishoren. Het voertuig en de drugs zijn in beslag genomen. De Rijksrecherche doet onderzoek naar het gebruik van het vuurwapen door de politie.