Vrouw omgekomen bij grote flatbrand Capelle aan den IJssel

In een flatgebouw in Capelle aan den IJssel heeft vannacht een grote brand gewoed. Bij die brand is een vrouw om het leven gekomen. Drie anderen, een man, een vrouw en een kind, raakte gewond.

De brand brak omstreeks 02.40 uur uit in een appartement op de bovenste verdieping. Het vuur is daarna overgeslagen naar het dak van het gebouw aan de Reviusrondeel. Omdat de rook die vrijkwam zich snel verspreide via de ventilatiekanalen werden tientallen woningen ontruimd. De bewoners uit deze woningen werden opgevangen in Sportcomplex Aquapelle aan de Alkenlaan.

De drie gewonden zijn naar een ziekenhuis overgebracht. De vrouw en het kind mochten na behandeling het ziekenhuis weer verlaten. Het onderzoek naar wat er precies in de woning is gebeurd is in volle gang. Er wordt technisch onderzoek verricht en gesproken met de betrokkenen.