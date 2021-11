Een te eenvoudig wachtwoord kost Transavia tonnen

Door die slechte beveiliging kon een hacker in 2019 de systemen van Transavia binnendringen. Daarbij had de hacker toegang tot systemen waarin hij gegevens van 25 miljoen mensen had kunnen inzien. Vastgesteld is dat de hacker persoonsgegevens van zo’n 83.000 personen downloadde.

'Als jij een vlucht boekt, vertrouw jij de luchtvaartmaatschappij persoonsgegevens toe', zegt AP-bestuurslid Katja Mur. 'De luchtvaartmaatschappij heeft die gegevens nodig om jouw vlucht te regelen.'

'Maar jouw gegevens zijn ook heel handig voor oplichters, die de gegevens kunnen gebruiken voor identiteitsdiefstal. Of om jou geld afhandig te maken via bijvoorbeeld WhatsApp-fraude.'

'Dus jij moet er wel vanuit kunnen gaan dat die luchtvaartmaatschappij erg voorzichtig met jouw data omgaat en die uitermate goed beveiligt. Dat bleek bij Transavia niet het geval.'

Wachtwoord makkelijk te raden

De hacker drong in september 2019 binnen in de systemen van Transavia, door twee accounts van de IT-afdeling van het bedrijf te gebruiken. Dat bleek veel te makkelijk te gaan.