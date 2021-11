Gewonde bij steekpartij op school in Groningen

Bij een steekpartij bij het Alfa-college in Groningen is vrijdagmiddag een persoon gewond geraakt.

Bij de school aan de Boumaboulevard kreeg de politie even voor 13.00 uur een melding van een steekincident. Een persoon is hierbij gewond geraakt. Het slachtoffer is met een ambulance overgebracht naar een ziekenhuis. Van de dader ontbreekt op dit moment nog ieder spoor. De dader zou zijn gevlucht op een scooter. Over de toedracht van de steekpartij is nog weinig bekend.