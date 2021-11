Snorfietser omgekomen bij ernstig verkeersongeval Limburgse Heythuysen

Vrijdagmiddag raakte een snorfietser ernstig gewond bij een verkeersongeval op de kruising ‘Aan de Bergen’ in het Limburgse Heythuysen vlak bij Weert. 'De man overleed korte tijd later aan zijn verwondingen', zo laat de politie vrijdagmiddag weten.

Aanrijding met auto

Op de kruising ‘Aan de Bergen’ ontstond rond 15.15 uur een aanrijding tussen de 47-jarige snorfietser uit Ospel en een auto. 'De bestuurder van de snorfiets overleed ter plekke aan zijn verwondingen', aldus de politie. De politie onderzoekt de zaak.

Tweede dodelijk ongeval in 24 uur in Limburg

Het dodelijke ongeval met de snorfietser in Heythuysen is het tweede dodelijke ongeval in Limburg in 24 uur. Donderdagmiddag overleed een scooterrijder in Maastricht bij een eenzijdig ongeval op de Molensingel.