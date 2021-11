Brand na harde knal in bijgebouw Anna Paulownastraat in Sint-Oedenrode

In de nacht van vrijdag op zaterdag werden rond 00.10 uur de bewoners van een woning aan de Anna van Paulownastraat in Sint-Oedenrode opgeschrikt door een luide knal. Al snel kwam men erachter dat er brand woedde in het aangrenzend bijgebouw waarop de brandweer werd gealarmeerd.

Rook

De brandweer was snel ter plaatse en had de situatie in enkele luttele minuten onder controle. Bij de brand kwam veel rook vrij die ook de woning introk. Met een overdrukventilator werd de rook verdreven en met een warmtebeeldcamera werd gecontroleerd of het vuur volledig gedoofd was. Ook werd met een ladder op het dak van het bijgebouw gekeken. Een ambulance kwam ter plaatse en de bewoners werden door het ambulancepersoneel gecontroleerd.

Stichting Salvage ingeschakeld

Ook Stichting Salvage werd in kennis gesteld die de eerste noodzakelijke maatregelen opstartten voor de getroffen bewoners. Enkele buurtbewoners keken op straat toe hoe de brandweer de klus klaarde. Rond de klok van 02.00 uur was de brandweer aan het inpakken waarna men terugkeerde naar de kazerne.