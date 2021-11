Gouden Film Award voor De Club van Sinterklaas en het vergeten Pietje

10e keer op rij

'Voor de filmreeks De Club van Sinterklaas is het de tiende keer op rij dat de films zijn bekroond met een Gouden Film Award. Testpiet verblijdde zanger Frans Duijts, die in de film te zien is als Franse bakker, met een feestelijk cadeau: de Gouden Film Award. De Gouden Film Award is een initiatief van het Nederlands Film Festival en wordt ondersteund door het Nederlands Filmfonds en het Abraham Tuschinski Fonds', aldus het Nederlands Filmfestival.

Over de film

Het jonge Pietje Fernando dreigt onbedoeld het Sinterklaasfeest in gevaar te brengen. Hij krijgt de belangrijke taak om op de gouden sleutel van Sinterklaas te passen, maar dan mist hij de boot. Met zijn beste vriend Pony draaft hij naar Nederland, maar komt hij nog op tijd zodat Sinterklaas cadeautjes kan brengen bij alle kinderen die in huizen zonder schoorsteen wonen?

Over de productie

De regie en het scenario van De Club van Sinterklaas en het vergeten Pietje zijn opnieuw in handen van Martijn Koevoets. In de film worden de rollen vertolkt door Wilbert Gieske, Luan Bellinga, Lucilla Bellinga, Coole Piet, Frans Duijts, Pietje Fernando, Danspiet en Testpiet. De Club van Sinterklaas en het vergeten Pietje is geproduceerd door Jabadoo Pictures in co-productie met TDMP Services en Source Investments. Dutch FilmWorks brengt de Sinterklaasfilm uit in 129 bioscopen.

Awards

De Gouden Film, Platina Film en Diamanten Film worden door het Nederlands Film Festival, het Nederlands Filmfonds en het Abraham Tuschinski Fonds toegekend wanneer er voor een Nederlandse film tijdens de roulatie respectievelijk 100.000, 400.000 en 1.000.000 bioscoopkaartjes zijn verkocht. De Kristallen Film wordt uitgereikt aan Nederlandse documentaires en korte films die 10.000 bioscoopbezoekers hebben getrokken.