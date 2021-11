Man (29) gewond bij steekincident Den Haag, verdachte (27) aangehouden

Zaterdagavond is een 29-jarige Hagenaar gewond geraakt bij een steekincident. 'We hebben een verdachte, een 27-jarige man uit Den Haag, aangehouden', zo meldt de politie zondag.

Melding steekincident

Zaterdagavond rond 18.20 uur kwam de melding binnen dat er een steekincident zou zijn op de Newtonstraat. 'Toen agenten ter plaatse kwamen troffen zij het slachtoffer aan vlak voor zijn woning. Hij zou door een man gestoken zijn na een ruzie', aldus de politie.

Verdachte aangehouden

Agenten gingen direct op zoek naar de verdachte. In eerste instantie werd deze niet gevonden. Nadat de recherche het onderzoek was opgestart kregen zij een melding dat de verdachte zich had gemeld op het politiebureau. Hier is de 27-jarige verdachte aangehouden. Het 29-jarige slachtoffer is overgebracht naar het ziekenhuis. Het incident wordt door de recherche verder onderzocht.