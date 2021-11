Vrouw (57) overleden na tragisch ongeval A12 bij Zoetermeer

Melding aanrijding voertuig met persoon

'Omstreeks 12.45 uur kwam de melding binnen dat er op de A12 ter hoogte van het viaduct Afrikaweg een aanrijding was gebeurd tussen een voertuig en een persoon. De hulpdiensten waren snel ter plaatse, maar hulp mocht helaas niet meer baten', zo meldt de politie.

Vermoedelijk eenzijdig ongeval tegen vangrail

De politie vermoedt dat de vrouw na een eenzijdig ongeval op de A12 vanuit Den Haag richting Zoetermeer tegen een vangrail is aangereden. 'Vervolgens is zij uit haar auto gestapt en de snelweg overgestoken. Hier is zij door een voorbijrijdend voertuig geraakt', aldus de politie. De A12 is enige tijd in beide richtingen afgesloten geweest.

Onderzoek naar de toedracht van de aanrijding

Om te kunnen achterhalen wat er precies is gebeurd, doet het Opsporing Team Verkeer (OTV) en de Verkeers Ongevallen Analyse (VOA) van de politie onderzoek. Er is ter plaatse een uitgebreid sporenonderzoek uitgevoerd. Ook is het voertuig meegenomen naar een onderzoekslocatie.

Getuigenoproep

Mogelijk zijn er mensen die op of rond het tijdstip van de aanrijding op de A12 reden die het ongeval hebben zien gebeuren. De politie komt graag in contact met deze getuigen, om een goede reconstructie van de gebeurtenis te kunnen maken. Ook biedt de politie de getuigen slachtofferhulp aan.