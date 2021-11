Half Nederland viert dit jaar weer Sinterklaas

Uit het jaarlijkse feestdagenonderzoek in opdracht van Lootjestrekken.nl blijkt dat 49 procent van de Nederlandse bevolking dit jaar van plan is Sinterklaas te vieren. Vorig jaar vierde slechts 35 procent Sinterklaas. Hiermee is het aantal sinterklaasvierders vrijwel terug op het niveau van 2019.

Corona minder impact op de plannen

Een groot deel van de Nederlanders omarmt de tradities van vóór 2020, 48 procent is van plan de feestdagen weer als vanouds te vieren. Toch houdt Nederland ook nog steeds rekening met corona, zo verwacht 4 procent de feestdagen dit jaar digitaal met elkaar te vieren en is 45 procent van plan de feestdagen in kleinere kring te vieren. Corona was vorig jaar de grootste reden om de viering een jaartje over te slaan, dit jaar geeft 10 procent van degenen die de feestdagen niet vieren aan dat dit met corona te maken heeft.

Meer vieringen met opa en oma

Sinterklaas blijft vooral een familieaangelegenheid, de meeste Nederlanders vieren Pakjesavond met het gezin. Daarnaast worden opa en oma dit jaar weer meer uitgenodigd voor de viering, 35 procent is van plan Sinterklaas te vieren met de gehele familie. In 2020 vierde 20 procent het sinterklaasfeest met opa, oma, ooms en tantes. Het niveau van 2019 is nog niet gehaald, toen vierde 43 procent Sinterklaas met de gehele familie.

We geven meer uit aan cadeaus

De Sint tast dit jaar wederom dieper in de buidel. Gemiddeld wordt 133 euro aan sinterklaascadeaus uitgegeven, vorig jaar was dit 115 euro. November is verreweg de populairste maand om de sinterklaasinkopen te doen, 37 procent begint al voor november aan de sinterklaasinkopen en 7 procent doet de inkopen pas in december. Van de Nederlanders die Sinterklaas vieren met cadeautjes schrijft 28 procent ook een traditioneel sinterklaasgedicht voor de ontvanger.