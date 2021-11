Politie houdt man (38) aan voor fatale flatbrand Capelle

De politie heeft in haar onderzoek rond de fatale flatbrand in Capelle zaterdag een 38-jarige man aangehouden. Dit meldt de politie maandagmiddag.

Brandstichting

'We hebben zaterdag 13 november een 38-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats aangehouden. De man wordt ervan verdacht betrokken te zijn bij het stichten van de brand waarbij de vrouw is komen te overlijden', aldus de politie.

Vrouw om het leven gekomen

Afgelopen week ontstond rond 02.40 uur in de nacht van donderdag op vrijdag brand in een woning aan het Reviusrondeel in Capelle. Daarbij kwam een vrouw om het leven. Drie anderen, een man, een vrouw en een kind, zijn naar het ziekenhuis gebracht. De vrouw en het kind mochten na behandeling het ziekenhuis weer verlaten.