Shell verhuist hoofdkantoor naar Verenigd Koninkrijk

Vereenvoudigde structuur

De voorzitter van het bestuur van Shell, Sir Andrew Mackenzie, zegt: 'In een tijd van ongekende verandering voor de sector, is het voor ons nog belangrijker dat we meer slagkracht hebben om de transitie naar een wereldwijd koolstofarm energiesysteem te kunnen versnellen. Een vereenvoudigde structuur helpt Shell om vaart te maken met haar Powering Progress-strategie. Tegelijkertijd creëren we hiermee waarde voor onze aandeelhouders, klanten en de bredere samenleving.'

Vestiging in Verenigd Koninkrijk

'Met het vandaag aangekondigde voorstel wil Shell haar aandelenstructuur wijzigen in een structuur met één lijn van aandelen. Een structuur die voor aandeelhouders eenvoudiger te begrijpen en te waarderen is. Daar hoort bij dat we als Engelse vennootschap ook onze fiscale vestigingsplaats in het Verenigd Koninkrijk onderbrengen', aldus Shell.

'We blijven sterk met Nederland verbonden'

'We blijven sterk verbonden met Nederland. Samen met Nederland willen we vooroplopen in de energietransitie. Ik besef heel goed dat de aankondiging van vandaag voor veel mensen een moeilijke boodschap is. Toch wil ik benadrukken dat de vereenvoudiging van onze structuur noodzakelijk is om onze strategie te versnellen. Zo kunnen we een leidende rol spelen in de energietransitie', aldus Ben van Beurden, CEO Shell.