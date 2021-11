'Door hoge gasprijzen is CO-campagne belangrijker dan ooit'

Volgens Brandweer Nederland en de Nederlandse Brandwonden Stichting is de campagne ‘Stop CO-vergiftiging’ dit jaar belangrijker dan ooit. “We zien een stijging in het aantal meldingen rondom koolmonoxide ten opzichte van eerdere jaren. Daarom is het van groot belang dat mensen op de hoogte zijn van het gevaar van deze sluipmoordenaar”, aldus Rob Baardse, directeur van de Stichting.

Mogelijke verklaring verhoogd aantal meldingen koolmonoxide

Een mogelijke verklaring voor het verhoogde aantal meldingen rondom koolmonoxide (CO), kan volgens Peter Schuurmans van Brandweer Nederland de stijgende gasprijs zijn. ‘‘Het zou zeker kunnen dat, met de stijgende gasprijzen, mensen op zoek gaan naar alternatieven om hun huis te verwarmen. Dat vergroot het risico op CO-vergiftiging.” In de praktijk komen Schuurmans en zijn collega’s regelmatig gevaarlijke situaties tegen. Schuurmans: “Denk bijvoorbeeld aan huishoudens die hun ventilatieroosters afplakken om zo stookkosten te besparen. Zo vergroten ze alleen het risico op een CO-vergiftiging. Een CO-melder is in het voorkomen van deze vergiftiging cruciaal. Niet alleen in de ruimte met de cv-ketel, maar ook bij andere verbrandingstoestellen. ”

Levensgevaarlijk omdat je het niet ruikt

Jaarlijks kruipen tientallen mensen door het oog van de naald. Eén van hen is Mirjam. Haar gezin werd gelukkig op tijd gewaarschuwd door het afgaan van een koolmonoxidemelder. “Toen de melder piepte, dacht ik dat het om lege batterijen ging. We hadden geen klachten, dus vond ik het overdreven om 112 te bellen. Ik nam daarom contact op met de brandweer. Zij vroegen om de waarden van de CO-melder af te lezen. Toen ik dat deed, moesten we van de brandweer zo snel mogelijk naar buiten. Wat bleek: er was een levensgevaarlijke hoeveelheid koolmonoxide aanwezig in ons huis. En wij hadden niks door. Als we geen melder hadden gehad, dan had dit heel anders kunnen aflopen.”

Slachtoffers voorkomen door plaatsen van CO-melder

Helaas vallen er nog jaarlijks slachtoffers door een koolmonoxidevergiftiging. Dit gevaarlijke gas, ook wel bekend als de sluipmoordenaar, komt vrij bij een onvolledige verbranding. Bronnen zijn in veel Nederlandse huishoudens te vinden. Denk hierbij aan een cv-ketel, open haard of houtkachel. Omdat het gas geur- en kleurloos is, is de een koolmonoxidemelder de enige manier waarop mensen op tijd worden gewaarschuwd. Uit onderzoek van de Nederlandse Brandwonden Stichting blijkt dat nog maar weinig Nederlanders zo’n CO-melder hebben, namelijk maar 25%.

Met deze campagne willen Brandweer Nederland, de Nederlandse Brandwonden Stichting en de 25 Veiligheidsregio’s daar verandering in brengen. Samen voeren zij campagne om slachtoffers door CO-vergiftiging te voorkomen. Hierin is de belangrijkste boodschap: ventileer (laat 24/7 een raam of rooster op een kiertje staan), controleer (laat je verwarmingstoestel minimaal 1 x per jaar controleren door een vakman) en alarmeer (plaats een CO-melder).