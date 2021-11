CU-voorman Segers laat geheime stukken in trein slingeren

De Volkskrant kreeg geheime stukken toegespeeld over een regeerakkoord tussen de VVD en CDA. Deze bleek al in september geschreven te zijn. In het akkoord staan forse maatregelen om de woningnood aan te pakken, een klimaatbeleid en een miljardenfonds om boeren uit te kopen.