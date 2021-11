Campagne tegen lachgas in het verkeer weer van start

Lachgasgebruik in het verkeer komt steeds vaker voor in Nederland. Vorig jaar registreerde de politie bijna drieduizend verkeersincidenten, waarbij lachgas in het spel was, terwijl er in 2019 nog 1700 incidenten waren gemeld. Hoewel lachgasgebruik in het verkeer verboden is en hier hoge boetes voor staan, gebruiken jongeren wel eens een ballonnetje achter het stuur. Voor hen is de auto dé plek om lachgas te gebruiken; het is namelijk een comfortabele plek met veel privacy, blijkt uit eerder onderzoek van TeamAlert. Hierdoor maken jongeren snel de keuze om onder invloed van lachgas te rijden en zien ze door de effecten van het middel het gevaar niet meer. Door lachgas te gebruiken in de auto wordt het reactie- en inschattingsvermogen van de bestuurder sterk beïnvloed.

”Word geen clown in het verkeer”

Voor TeamAlert is het duidelijk: lachgasgebruik in het verkeer is levensgevaarlijk. Om dit probleem aan te pakken, startte TeamAlert in 2020 met de campagne “Rij Ballonvrij”. Vandaag begint het vervolg van deze campagne. Met de slogan “word geen clown in het verkeer” wil TeamAlert de jonge bestuurders én jonge passagiers laten inzien dat lachgasgebruik in het verkeer niet oké is.

“De politie ziet steeds vaker ongelukken in het verkeer waarbij mogelijk lachgas in het spel was. Het is daarom helaas hard nodig om jongeren te wijzen op de effecten van het gebruik van lachgas in het verkeer”, zegt Barbara Visser, minister van Infrastructuur en Waterstaat. “Breng jezelf en anderen niet in gevaar met de kans op ernstige ongelukken. Ga niet onder invloed van lachgas achter het stuur zitten en vraag je vrienden dit ook niet te doen.”

Tijdens de campagne gaat TeamAlert via social media en via jongerenwerkers in gesprek met jongeren over lachgas in het verkeer, aan de hand van stellingen over dit thema. Daarnaast laat TeamAlert in een campagnevideo de mening van jongeren over lachgas in het verkeer zien. Op de website van “Rij Ballonvrij” geeft TeamAlert informatie over de invloed van lachgas op je rijgedrag en tips om zelf het lachgasgebruik achter het stuur tegen te gaan.

Ludieke actie in Utrecht

Naast het online uitzetten van de campagne organiseerde TeamAlert donderdag een ludieke actie in het centrum van Utrecht, op de Stadhuisbrug. Daar gingen jongerenvoorlichters in gesprek met jongeren over lachgas in het verkeer. Verder is op de campagnewebsite materiaal te vinden in een toolkit. Dit materiaal, bestaande uit socialmediaposts en video’s, is beschikbaar voor gemeenten, provincies en wijkagenten om de campagneboodschap van “Rij Ballonvrij” verder te verspreiden.