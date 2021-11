Twee gewonden bij vechtpartij in Gorinchem

Vanmorgen, vrijdag 19 november, mondde een woordenwisseling op de Drossaartstraat tussen twee buurmannen uit in een vechtpartij. Hierbij is ook gestoken en raakte een 32-jarige man uit Gorinchem gewond. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Een 27-jarige vrouw werd vermoedelijk geslagen en raakte ook gewond, zij is ter controle naar het ziekenhuis gebracht. De politie hield een 34-jarige man uit Gorinchem aan en doet verder onderzoek naar de toedracht.