Man steekt politiemedewerkster met mes in hoofd

Een politiemedewerkster van de eenheid Amsterdam is zaterdag aan het begin van de avond gewond geraakt tijdens haar werk. Dit maakte de politie bekend.

Omstreeks 18.20 uur kwam een 26-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats het bureau Burgwallen binnen, sprong over de balie en stak de medewerkster met een mes in haar hoofd. Zij raakte hierbij licht gewond.

De man is aangehouden en de politiemedewerkster is met eigen vervoer naar een ziekenhuis gebracht voor behandeling