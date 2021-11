Koning bezoekt politie en hulpverleners Rotterdam na rellen

Koning Willem-Alexander heeft maandagmiddag 22 november een bezoek gebracht aan het stadhuis van Rotterdam. 'Het bezoek stond in het teken van de rellen en ongeregeldheden die afgelopen weekend in Rotterdam en andere gemeenten ontstonden na demonstraties tegen de coronamaatregelen', zo meldt de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) van het Koninklijk Huis maandag

Waardering en medeleven

De Koning sprak tijdens het bezoek zijn waardering uit voor de inzet van de betrokken (hulp)diensten en toonde zijn medeleven met getroffen ondernemers. In Rotterdam braken in de avond van 19 november ongeregeldheden uit tijdens en na een coronademonstratie. Politiemensen werden aangevallen en vernielingen werden aangebracht aan winkels en horecazaken op en rond de Coolsingel. De Mobiele Eenheid (ME) werd ingezet en er werden 51 arrestaties verricht.

Aboutaleb

De Koning liet zich op het stadhuis door burgemeester Aboutaleb, de politiechef Eenheid Rotterdam, de directeur van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond en de directeur Veiligheid van de gemeente Rotterdam informeren over de situatie van afgelopen weekend.

Door schade getroffen winkeliers en horeca

Vervolgens vertelden direct betrokkenen van politie, hulpdiensten (brandweer en ambulance) en stadsbeheer (reinigingsdiensten en technisch onderhoud) aan de Koning over hun ervaringen met de ongeregeldheden en over hun aanpak en de onderlinge samenwerking die daarbij plaatsvond. Daarnaast kwamen vertegenwoordigers van ondernemers aan het woord over de impact van de rellen en de ontstane schade bij winkeliers en horeca.