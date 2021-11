AMBER Alert voortaan via Burgernet verstuurd

Met ingang van 23 november verstuurt het Burgernetsysteem van de politie regionale en landelijke alerteringen onder de naam AMBER Alert wanneer een kind in levensgevaar is. Met deze uitbreiding van het Burgernetsysteem krijgt de politie bij opsporing de controle over de alertering en kwaliteit van de opsporingsberichtgeving van vermiste kinderen.

In aanvulling op de Burgernetapp en de bekende (social) mediakanalen zullen de AMBER alerts ook worden gedeeld op matrixborden en digitale schermen bij treinstations, op bus- en metrohaltes, boven snelwegen en via digitale schermen op vliegvelden, bij winkels en tankstations. Dit aangevuld met een grote groep organisaties die de alerteringen ook verspreiden.

Scala aan opsporingsmiddelen

Bij de opsporing van vermiste kinderen heeft de politie de beschikking over een scala aan opsporingsmiddelen. Een deel daarvan is niet altijd zichtbaar voor publiek. Een alert is een van de middelen die kan worden ingezet. Een landelijk AMBER Alert wordt gemiddeld twee keer per jaar verstuurd. Daarnaast kan de politie ook een regionaal AMBER Alert versturen als er aanwijzingen zijn dat een vermist kind zich in een bepaalde regio bevindt. Een regionaal alert wordt acht tot tien keer per jaar ingezet.



De achtergrond bij een vermissing kan per geval heel verschillend zijn. Jaarlijks worden er in totaal bijna 17 duizend vermissingen van kinderen gemeld, maar gelukkig is het overgrote deel hiervan binnen relatief korte tijd weer terecht. Alleen bij levensbedreigende vermissingen wordt een AMBER Alert verspreid.

Multidisciplinaire samenwerking

Met de overname van de merknaam AMBER Alert in Nederland zijn ook de domeinnamen, social media-accounts en beeldmerken aan de politie overgedragen. Het beheer van Burgernet is sinds 1 januari 2021 belegd bij de Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS), een multidisciplinair samenwerkingsverband van politie, ambulancezorg, KMar en Veiligheidsregio/brandweer. De LMS zorgt voor de ontwikkeling en het beheer van de meldkamers in Nederland.

Aanmelden Burgernet

Burgernet wordt ingezet bij onder andere diefstal of inbraak, doorrijden na een aanrijding, beroving en vermiste personen. Deelnemers kunnen na ontvangst van een Burgernetmelding tips geven aan de meldkamer. Aan het einde van een zoekactie volgt een terugkoppeling of de gezochte al dan niet is aangetroffen. Zo kan elke burger in Nederland bijdragen aan het veiliger maken van zijn of haar omgeving. Met ingang van heden worden de vermissingen van kinderen in levensgevaar ook via de Burgernetapp verspreid.