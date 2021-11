IKEA stopt met plastic verpakkingsmateriaal voor producten vanaf 2028

IKEA gaat vanaf 2028 volledig stoppen met het gebruik van plastic in consumentenverpakkingen. De beëindiging wordt de komende jaren in fases doorgevoerd, beginnend bij de nieuwe producten die IKEA vanaf 2025 verkoopt. Vanaf 2028 zijn alle consumentenverpakkingen volledig plasticvrij. IKEA zet zich in om plasticgebruik en vervuiling tegen te gaan en wil de industrie motiveren om oplossingen te bedenken op het gebied van hernieuwbaar en gerecycled verpakkingsmateriaal. Deze stap past binnen de ambitie van IKEA om in 2030 klimaatpositief en circulair te zijn.