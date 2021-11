Meer personen met studieschuld, gemiddelde studieschuld gelijk gebleven

Het aantal personen met een studieschuld was begin 2021 hoger dan een jaar eerder. Na een toegenomen stijging in de afgelopen jaren is de gemiddelde schuld ten opzichte van 2020 gelijk gebleven. De totale Nederlandse studieschuld van huidige en oud-studenten bedroeg 24,4 miljard euro. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

Begin 2021 hadden 1,6 miljoen mensen een studieschuld, dit zijn er ruim 100 duizend meer dan een jaar ervoor. In coronajaar 2020 waren de slagingspercentages in het voortgezet onderwijs hoger en minder jongeren namen een tussenjaar. Hierdoor zijn meer jongeren gaan studeren.

Totale studieschuld blijft toenemen

De totale studieschuld van huidige en oud-studenten was 24,4 miljard euro begin 2021. Dit is 1,6 miljard meer dan het jaar ervoor, een stijging van ruim 7 procent. De studieschuld loopt elk jaar op en is sinds 2015, het jaar van invoering van het leenstelsel, verdubbeld.

Gemiddelde studieschuld gelijk gebleven

De gemiddelde studieschuld is begin 2021 gelijk gebleven. De gemiddelde studieschuld is sinds de invoering van het nieuwe leenstelsel opgelopen van 12,4 duizend euro in 2015 naar 15,2 duizend euro in 2020. Vanwege de coronacrisis heeft de overheid enkele maatregelen genomen om studenten te helpen bij de bekostiging van hun studie, bijvoorbeeld korting op lesgeld, cursusgeld en collegegeld.