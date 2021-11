Eerste twee relschoppers Rotterdam veroordeeld tot celstraffen van 5 maanden

Woensdag zijn door de rechtbank Rotterdam de eerste twee verdachten veroordeeld voor hun betrokkenheid bij de rellen vorige week vrijdagavond in het centrum van Rotterdam. Dit meldt de rechtbank Rotterdam zojuist.

Stenen naar politiebusje gegooid

De rechtbank veroordeelde een 26-jarige vrouw tot een celstraf van vijf maanden, waarvan twee maanden voorwaardelijk. 'De vrouw gooide met stenen naar een politiebusje waar agenten in zaten', aldus de rechtbank.

De vrouw was de eerste verdachte die vandaag bij een speciale supersnelrechtzitting terechtstond. Naast de gevangenisstraf mag de vrouw ook een jaar niet in het centrum van Rotterdam komen, met een straal van vijf kilometer. Voor de schade die is ontstaan aan het politiebusje moet zij een schadevergoeding van 1.000 euro betalen.

Ook een 29-jarige man is veroordeeld voor zijn betrokkenheid bij de rellen. De man gooide met stenen busje naar een politiebusje en ME-busje waar agenten in zaten. Hij krijgt voor dit vergrijp dezelfde straf als de vrouw eerder op de dag: een gevangenisstraf van vijf maanden, waarvan twee maanden voorwaardelijk. Ook krijgt de man een gebiedsverbod voor het centrum van Rotterdam.