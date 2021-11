Celstraffen voor bedreigers van Rutte en De Jonge

Een 29-jarige man uit Rijnsburg en een 53-jarige man uit Katwijk zijn vandaag door de politierechter veroordeeld tot celstraffen. Zij bedreigden (onafhankelijk van elkaar) onder meer minister de Jonge. De Rijnsburger werd veroordeeld tot acht weken cel (waarvan vier weken voorwaardelijk), de Katwijker tot tien weken cel (waarvan vier weken voorwaardelijk). De laatste kreeg ook een contactverbod en mag niet meer in de buurt komen van premier Rutte of minister De Jonge.

Op 9 november jongstleden plaatste de Rijnsburger onder een Facebook-bericht van minister De Jonge een reactie die bestond uit een bewerkte foto. Het ging om een foto van de neergeschoten Pim Fortuyn waarbij het gezicht van Fortuyn was vervangen door dat van De Jonge. Hiervan heeft minister De Jonge aangifte gedaan.

Kort daarop werd de Rijnsburger aangehouden en bekende de bewerkte foto te hebben geplaatst. Hij verklaarde dat in een opwelling te hebben gedaan en er niet goed over te hebben nagedacht. “Ik probeerde grappig te zijn en ging er vanuit dat De Jonge honderden van dit soort berichten per dag krijgt. Maar als het om mij zou gaan, zou ik het wel heel erg vinden, ja.”

‘Kritisch uitlaten mag maar …’

De officier van justitie zei op zitting: “We leven in roerige tijden. Het coronavirus houdt ons allemaal in zijn greep. Je kritisch uitlaten over de maatregelen mag. Maar dit is van een heel andere orde. Dit is een zeer kwalijke en schokkende foto. Dit is een strafbaar feit”. Zij eiste drie maanden cel waarvan één maand voorwaardelijk wegens bedreiging en opruiing.

De politierechter achtte bedreiging bewezen maar sprak vrij voor opruiing. “U heeft op Facebook een foto geplaatst van een vermoorde politicus met daarop het hoofd van een andere politicus, namelijk minister De Jonge. Dat is geen ‘naar’ grapje. Dat is een ernstig strafbaar feit. U kon er ook vanuit gaan dat dat als bedreigend zou worden opgevat. U heeft die foto bovendien geplaatst op een moment dat de spanningen in de samenleving hoog oplopen en wij allemaal het hoofd koel moeten houden.” Zij veroordeelde de Rijnsburger tot acht weken cel (waarvan vier weken voorwaardelijk).

Katwijker

De Katwijker plaatste op 2 november – een half uur vóór een persconferentie over coronamaatregelen – op twitter een foto van een auto in het bos met daarachter twee lijkzakken en een schep. Daarbij schreef hij: “Geen persconferentie?” Zowel premier Rutte als minister De Jonge lieten hun beveiligingsambtenaren aangifte doen van bedreiging.

De man werd aangehouden en bekende de tweet op zijn account met ruim 18.000 volgers geplaatst te hebben. Maar, zo verweerde hij zich, het was een bestaande foto die hij op internet had gevonden. Daarvan had hij een screenshot gemaakt en dat op twitter geplaatst.

'Strafrechtelijke grenzen overschreden'

Volgens de officier van justitie had de verdachte zich daarmee schuldig gemaakt aan bedreiging. “De verdachte ziet overal complotten. Maar het posten van een dergelijk bericht is nu eenmaal strafbaar. En dat is de reden waarom hij hier nu zit.” Hij eiste drie maanden cel (waarvan één maand voorwaardelijk).

Ook de politierechter vond het een strafbare bedreiging. “U mag het hartgrondig oneens zijn met politici en dat ook uiten. Maar er zijn strafrechtelijke grenzen. En die heeft u ruimschoots overtreden. Politici worden in toenemende mate bedreigd. Door deze tweet op dit moment te plaatsen heeft u de aanmerkelijke kans aanvaard dat zij zich bedreigd voelden. En dat was ook zo.”

Cel en contactverbod

Zij veroordeelde de Katwijker tot tien weken cel (waarvan vier weken voorwaardelijk). Ook mag hij zich niet binnen een straal van vijftig meter meer ophouden in de buurt van premier Rutte of minister De Jonge. Doet hij dat toch, dan gaat hij telkens een week de cel in. Na de zitting moest de Katwijker direct door naar de gevangenis om zijn straf uit te zitten.