Twee Rotterdammers aangehouden in onderzoek dodelijk schietincident

Maandagavond 11 oktober vond rond 22:15 uur een gewelddadige beroving plaats bij een pinautomaat aan de Putsebocht. Daarbij werden klappen uitgedeeld en werd een geldbedrag buitgemaakt. Hierbij waren meerdere mannen betrokken. Een aantal van hen ging er in een Skoda Fabia vandoor, kort daarop achtervolgd door een Volkswagen Golf met daarin vier mannen, waaronder Roncherello. Na een korte achtervolging in de wijk Bloemhoef werd op de Schiltmanstraat even voor 22:30 uur vanaf de straat op de rode VW Golf geschoten. Roncherello werd daarbij dodelijk getroffen. Hij werd nog naar een ziekenhuis gebracht, maar overleed korte tijd later.

Een team van twintig rechercheurs doet sinds die fatale avond onderzoek naar de toedracht. Daarbij is op verschillende manieren de hulp van het publiek ingeroepen en zijn beelden van de beroving op de Putsebocht en van de schutter op de Schiltmanstraat getoond in Opsporing Verzocht. Het leverde veel bruikbare tips op die onder andere hebben geleid tot de aanhouding van de twee Rotterdammers.

Het onderzoek naar andere betrokkenen bij de beroving en het daarop volgende schietincident gaat onverminderd door. Meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten.