Douane vindt ruim halve ton cocaïne tussen rum

De Douane heeft donderdag in de haven van Rotterdam een partij cocaïne aangetroffen van 530 kilo in een zeecontainer. De drugs zat in verschillende sporttassen verstopt tussen een lading rum.

De container was afkomstig uit Gyana en was via de Dominicaanse Republiek met een zeeschip naar Rotterdam vervoerd. De lading was bestemd voor een bedrijf in Schiedam. Het bedrijf lijkt niets met de smokkel te maken te hebben